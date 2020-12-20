أنقرة (زمان التركية) – أطلق نشطاء في تركيا حملة لمساندة البرلماني المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي تعرض للتكذيب مؤخرا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم.

مستخدم تركي، نشر على تويتر صورة تعبيرة تتضمن شخصا يرفع رأسه لأعلى ممسكا بفانوس مضي، وسط أناس ينكسون رؤوسهم، في إشارة إلى أن هذا الشخص هو جرجرلي أوغلو، الذي يصر على نشر الحقائق، بينما يتغاضي عنها نواب التحالب الحاكم.

وكتب المستخدم على الصورة: “الجميع يحني رأسه في تركيا، ولكنني عندما أنظر إلى هذه الصورة أرى عمر فاروق جرجرلي أوغلو. البرلمان والمجتمع نكس رأسه، بينما أنت تشع نورا وأملا بعزم. كان الله في عونك، أسأل الله ان لا ينطفيء نورك أبدا”.

يذكر أن البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو كان قد انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسئولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق مع عدم وجود ما يلزم لذلك، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.

وعلى إثر ذلك، تعرض جرجرلي أوغلو للتكذيب من قبل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنجين، التي نفت وجود حالات تفتيش عاري للنساء في السجن، قائلة: “أنا لا أصدق حدوث حالات تفتيش عاري في السجون”، زاعمة أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي كشف عن وقائع التفتيش العاري، يريد تخويف البرلمان.

نفي ‏الحزب الحاكم للتفتيش العاري للنساء في السجون ومراكز الأمن دفع مئات السيدات إلى نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلقة سردن فيها ما تعرضن له من تفتيش عاري وإهانات.

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