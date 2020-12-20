أنقرة (زمان التركية) – نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تحليلا مثيرا للانتباه، حيث طالب بتوقيع عقوبات أشد على تركيا بسبب شرائها منظومة الصواريخ إس -400 الروسية.

المقال التحليلي الذي كتبه وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت إم جيتس، أوضح أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على تركيا حتى كانت بداية جيدة، مطالبا بتوقيع عقوبات أشد عليها.

وأشار التحليل الذي جاء تحت عنوان “العالم مليء بالتحديات. ها هي طريقة بايدن للتعامل معها”، إلى أن أنقرة يجب أن تتحمل مسؤولية تصرفاتها في ليبيا وشرق المتوسط وسوريا، وهضمها حقوق أعضاء حلف الناتو، وتعقيدها لعملية السلام.

وجيتس الذي شغل منصب وزير الدفاع الأمريكي خلال فترة حكم جورج دبليو بوش وباراك أوباما، قدم أدلة في تحليله حول خط السياسة الخارجية الذي يجب اتباعه في عهد الرئيس الجديد للولايات المتحدة، جو بايدن.

جيتس قال إن سياسة الرئيس الأمريكي الجديدة يجب تتضمن إعادة الاتصال بأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة، والانضمام إلى المنظمات الدولية، والتركيز على أدوات القوة غير العسكرية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وأشخاص آخرين.

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