أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ميرال دانيش باشتاش، أمام البرلمان واقعة جديدة من وقائع التفتيش العاري.

وذكرت باشتاش في كلمتها أن مراسلة وكالة أنباء Mezopotamya، سادية أسر، كانت قد تقدمت العام الماضي بشكوى عن إجراء تفتيش السجناء عراة داخل سجن بكركوي الذي تمكث بداخله بعدما قضت الجهات القضائية بحبسها بسبب أعمالها الصحفية.

وأضافت باشتاش أن نيابة بكركوي رفضت الشكوى، التي تقدمت بها أسر، بحجة كون الإجراء المثير للجدل يتوافق مع اللوائح الخاصة بالمؤسسات الجنائية.

ويواصل ضحايا إجراء “التفتيش العاري”، الذي تنفذه السلطات التركية داخل السجون، سرد رواياتهم في الوقت الذي يشهد فيه الرأي العام التركي حالة من الجدل بسبب هذا الإجراء