أنقرة (زمان التركية) – تأثرت أسعار العقارات في تركيا بفعل الزيادة في مبيعات العقارات السكنية والطلب المتزايد على الأراضي بفعل جائحة كورونا.

وتشير بيانات مؤشر تطورات أسعار العقارات السكنية إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنحو 32.41 في المئة وارتفاع أسعار الإيجار بنحو 18.54 في المئة خلال العام الأخير.

وبلغ متوسط سعر بيع المتر مربع بالعقارات السكنية في شتى أرجاء تركيا نحو 2815 ليرة، بينما بلغ متوسط سعر بيع العقار السكني 365 ألف و950 ليرة ومتوسط سعر الإيجار 1484 ليرة. وبلغت الفترة الزمنية للعائد الاستثماري السكني نحو 19 عاما.

وعلى الصعيد الآخر بلغت الزيادة السنوية في أسعار قطعة الأرض المخصصة للبناء نحو 31.25 في المئة، بينما بلغت الزيادة في أسعار قطعة الأرض الزراعية نحو 32.43 في المئة.

تزايد الاهتمام بالمخازن والساحات اللوجستية

ومن جانبه أفاد الشريك المؤسس للمؤشر ومديره العام، جوركام أويوت، أن التأثير الانكماشي الذي يشهده الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا غير قابل للنقاش قائلا: “تغيير شكل العمل، وتعلمنا إمكانية مواصلة أعمالنا بنجاح حتى وإن لم نذهب إلى مكاتبنا. ونتوقع أن يؤثر هذا على احتياجات العقارات التجارية وهو ما سيؤثر بالتالي على القطاع”.

وتوقع أويوت أن يتزايد الاهتمام بالمخازن والساحات اللوجستينة بفعل أدوات التجارة الالكترونية التي ارتفعت بشكل كبير بالتزامن مع جائحة كورونا، كما توقع أويوت أيضا تزايد الاهتمام بالمكاتب الأقل مساحة.

هذا وأوضح أويوت أن مراكز التسوق ستبدأ مشاريع إعادة التشغيل وإعادة التنظيم وإعادة التأجير.