أنقرة (زمان التركية) – كشف عثمان أوجلان؛ شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي المعتقل بالمنفى في تركيا عبد الله أوجلان، عن لقاءًا أجراه مؤخرا مع أحد مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان.

أدلى أوجلان بذلك التصريح لمراسل النسخة الكردية من قناة تي آر تي، بالتلفزيون التركي الرسمي (TRT) محمد وفاء.

وفي إطار رده على سؤال عما إذا كان أجرى أي لقاء مع مسؤولين حكوميين في الآونة الأخيرة، قال عثمان أوجلان: “نعم، لقد التقيت قبل أيام أحد مستشاري الرئيس (أردوغان). كان لقاءً مطولاً، وبحثنا خلاله عديدًا من القضايا الحالية، وعلى رأسها وضع حزب العمال الكردستاني”.

كما شدد أوجلان في حواره مع القناة الكردية الرسمية على أنه لا يؤيد الخطوات التي يتخذها حزب الشعوب الديمقراطي، مؤكدًا أنه يدعم وحدة الأراضي التركية، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق باعتقال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش منذ الانقلاب المزعوم في عام 2016، قال أوجلان: “بقاؤه في السجن غير مقبول، فإذا كانت تركيا تتحدث عن وجود القانون فإنه يجب إخلاء سبيله”.

ويرى مراقبون أن أردوغان يوظف شقيق أوجلان في جسّ نبض الشارع الكردي لمعرفة النتائج المحتملة التي قد تتمخض عن فتح صفحة جديدة مع الأكراد في الوقت الذي يتحدث فيه عن اعتزامه على إجراء تعديلات في مجال القضاء من المحتمل أن يستفيد منها سياسيون أكراد معتقلون.

وكانت قناة تي آر تي الرسمية سبق أن استضاف عثمان أوجلان أثناء التحضير للجولة الثانية لانتخابات إسطنبول المعادة في 23 يونيو/ حزيران 2019 ليدلي بتصريحات أيد فيها مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم لرئاسة بلدية إسطنبول، في حين انتقد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.