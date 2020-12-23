أنقرة (زمان التركية)ــ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن دعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش كانت “نفاقًا” وأن المحاكم التركية فقط هي التي يمكنها الفصل في قضيته.

في حديثه خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، كرر أردوغان وجهة نظره بأن دميرتاش إرهابي مسؤول عن مقتل العشرات في احتجاجات 2014. وقال إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سياسي.

قضت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأنه يجب على تركيا الإفراج الفوري عن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في السجن. وقالت إن تبرير اعتقاله كان غطاء للحد من التعددية والنقاش السياسي.

وقال أردوغان “الحكم الصادر في حق صلاح الدين دميرتاس يتناقض بوضوح مع أسباب قرار المحكمة نفسها، في حالة حزب باتاسونا في إسبانيا”.

ورفضت المحكمة أمس طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وقالت إن اعتقال دميرطاش يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية وأن عدم الإفراج يعني استمرار الانتهاك.

وفي الخطاب نفسه، قال أردوغان إن تركيا تأمل في فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2021.

وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيظهر “الأهمية الضرورية” للعلاقات التركية الأمريكية.

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