أنقرة (زمان التركية) – وافقت محكمة تركية على طلب تسوية إفلاس مخبز كومشو المملوك لرئيس مجموعة دوروك هولدنج، حسيب جنجر، بسبب أزمة مالية ألمت به.

وكان مخبز كومشو تقدم إلى المحكمة التجارية بطلب تسوية إفلاس في يوليو/ تموز الماضي.

وبدأت عملية تسوية الشركة بالتزامن مع حكم الإفلاس الصادر بحق شركة دوروك لمنتجات الدقيق التابعة لرجل الأعمال، حسيب جنجر، الذي دخل قطاع المخابز من خلال مخبز كومشو. ومن المنتظر أن تقوم الشركة بسداد رواتب عشرات العاملين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.

وذكر موقع Para Analiz أن مخبز كومشو يمتلك نحو 40 فرعا مشيرا إلى تأسس المخبز العملاق على يد جنجر وهو نجل أول مصدِّر للدقيق في تركيا.

جدير بالذكر أنه في عام 2008 قامت شركة يلدز هولدنج التابعة لعائلة أولكر بشراء 50 في المئة من أسهمه. وفي تلك الفترة كانت فروع المخبر الشهير تبلغ 10 فروع، غير أنه بحلول عام 2013 ارتفعت فروع المخبز إلى 74 فرعا. وخلال العام نفسه أعادت شركة يلدز هولدنج الأسهم، التي سبق وأن اشترتها، إلى المخبز مرة أخرى.

وكان جنجر، الذي أطلق العام الماضي خط انتاج جديد باسم KF Mutfak، يهدف لافتتاح 27 فرعا جديدا خلال عام 2017.

هذا وتعد مجموعة دوروك هولدنج، التي تمتلك مخبز كومشو ويترأس حسيب جنجر مجلس إدارتها، هي أول شركة تركية تنتج الخبز المغلف وطرحته في الأسواق باسم UNO.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية سبق وأن طرحت مصنع دوروك مرمرة لإنتاج الدقيق التابع لمجموعة دوروك هولدنج للبيع بعد مصادرته.

وتسوية الإقلاس يعني جدولة ديون الشركة وحماية أصولها من الحجز عليها.

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