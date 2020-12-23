أنقرة (زمان التركية)- أصدرت محكمة تركية اليوم الأربعاء حكما بالسجن على الصحفي جان دوندار27 عامًا و 6 أشهر، بسبب التغطية الإخبارية في عام 2014 حول نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة لاستخدامها في الحرب الأهلية السورية.

دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق، تم إدانته في قضيتين، الأولى هي التجسس السياسي والعسكري وحكم عليه فيها بالسجن 18 عاما و9 أشهر، والثانية هي مساعدة منظمة إرهابية مسلحة وعقوبتها وصلت إلى 7 سنوات و21 شهرا. وبالتالي أصبح عدد سنوات السجن المقررة على دوندار في القضتين 27 عام و6 أشهر.

وقرر محامو دوندار عدم حضور جلسة النطق بالحكم في الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة إسطنبول. وقال المحامون: لا نريد أن نكون جزءًا من ممارسة إضفاء الشرعية القانونية على حكم سياسي محدد مسبقًا من خلال الدفاع أمام المحكمة الجنائية 14 المشددة.

يذكر أن جان دوندار، عندما كان رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت”، نشر صوراً ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت لنقل الأسلحة إلى جهاديين في سوريا.

وفي 7 مايو 2016 عندما نجا دوندار من محاولة هجوم مسلح أمام قصر العدل في إسطنبول، رحل عن تركيا وطلب اللجوء إلى ألمانيا.

كما مُنعت زوجة دوندار، ديليك دوندار، من السفر إلى الخارج. واضطرت ديليك دوندار لاحقا للسفر إلى الخارج بشكل غير قانوني.

كما قررت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة في اسطنبول مصادرة أصول الزوجين دوندار.

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