أنقرة (زمان التركية) – أكدت بعض المصادر الرئاسية التركية أنه يمكن استئناف العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين تل أبيب وأنقرة بحلول آذار (مارس) المقبل، وذلك بعد سنوات من القطيعة بين البلدين.

عضو مجلس الأمن الرئاسي والسياسة الخارجية مسعود حقي تشاشين أوضح أنه إذا تقدمت تل أبيب بخطوة واحدة نحو تركيا فإن الأخيرة ستتقدم إليها بخطوتين، على حد تعبيره.

ولفت تشاشين إلى أنه إذا استمرت مفاوضات إعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل على نحو جيد، من الممكن أن تعيِّن أنقرة سفيرًا في تل أبيب بحلول مارس المقبل.

وشدد تشاشين على أنه لا يريد أن تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية تراجعا آخر، مشيرا إلى أن العلاقات والأمن بين البلدين في غاية الأهمية.

كما أضاف أنه مع انتخاب الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستتغير الكثير من الأشياء والموازين.

وشهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تأزما بعد حادث مافي مرمرة في عام 2010، حيث داهمت القوات الإسرائيلية السفينة وقتلت 9 مواطنين أتراك في الحادث.