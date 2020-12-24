أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش إرهابي، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه لا يعني شيئا لهم.

وكان أردوغان قد أكد أيضًا أن قرار المحكمة الأوروبية غير ملزم لتركيا، وبالمثل أوضح صويلو أن القرار غير ملزم، وأنه مهما كان القرار الذي ستتخده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإنه في الفراغ ولا معنى له.

ولم يكتفِ صويلو بوصف دميرطاش بالإرهابي، بل قال أيضا عن نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إنه إرهابي أيضًا يرتدي ثوب النائب، على حد تعبيره.

وجاءت هذه التصريحات عن جرجرلي أوغلو عقب كشفه فضيحة التفتيش العاري في السجون التركية.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أعلنت أن اعتقال دميرطاش يعد انتهاكا للقانون، مطالبة بسرعة الإفراج عنه.