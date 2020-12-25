واشنطن (زمان التركية): بسبب استهادفها للاعب كرة سلة أمريكي، اتخذت شركة «تويتر» موقفا ضد حساب إحدى أكبر مجموعات الشتات التركية في الولايات المتحدة.

وعلق موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، حساب لجنة التوجيه الوطنية التركية الأمريكي، بسبب تنسيقها لحملة مضايقات ضد لاعب كرة السلة الأمريكي، إينيس كانتر.

وتزعم السلطات التركية أن اللاعب الأمريكي من أتباع الداعية فتح الله جولن، والذى تتهمه أنقرة بأنه وراء الانقلاب المزعوم.

من جانبه، اعتبر مدير شركة كانتر هانك فيتيك في تغريدة عبر «تويتر»، أن أذرع دعاية أردوغان في الولايات المتحدة، وعددا قليلا من أعضائها تم تعليقهم عبر الموقع لمحاولة الترويج للأكاذيب والافتراءات، قائلا «يجب أن تتأذى عندما لا تستطيع إلقاء أكاذيبك في مجتمع حر».

وكان اللاعب الأمريكى نشر صورة لأردوغان على إنستجرام يصوره فيها على غلاف وهمي لمجلة تايم، تحت عنوان إرهابي العام، مرفقا على التغريدة كلمة ديكتاتور بجانب الصورة على حسابه.

وتحدث لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي حول حقوق الإنسان وانتهاكاتها في تركيا من قبل السلطات، وكان من بين الحضور العضو الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري، السيناتور جون ثون.

وتصنف منظمة TASC نفسها بأنها منظمة تركية أمريكية للدفاع والتثقيف، وتسعى فقط إلى تعزيز صوت المجتمع في الولايات المتحدة، ويوجد لديها اتصالات مع تركيا، بجانب نشرها رسائل مؤيدة للحكومة في الفترة الأخيرة.