عمان (زمان التركية)ــ يلجأ الأفراد الذين يعانون من السمنة إلى الأطعمة التي تساعد في خسارة الوزن كبذور الكتان، وسنذكر فوائد بذور الكتان لتنحيف البطن في هذا المقال من موقع (ويب طب).

بذور الكتان

إن بذور الكتان (Flaxseed) من البذور التي كانت تزرع قديمًا؛ إذ كانوا يؤمنوا قديمًا في ذلك الوقت أن لهذه البذور العديد من الفوائد الصحية، وهذا ما أكد عليه بعض الخبراء بعد مرور ثلاثة عشر قرنًا.

والجدير بالعلم أن هذه البذور من الممكن العثور عليها في مختلف أنواع الأطعمة من البسكويت إلى الفطائر المجمدة ودقيق الشوفان.

ولا بد من الإشارة إلى أن بذور الكتان تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولكن أبرز هذه المكونات التي لها الدور الأساسي في تنحيف البطن وخسارة الوزن هي أحماض الأوميغا 3 الدهنية الأساسية، والألياف القابلة للذوبان، والألياف غير القابلة للذوبان.

فوائد بذور الكتان لتنحيف البطن

سيتم في ما يأتي توضيح نتائج العديد من الدراسات حول فوائد بذور الكتان لتنحيف البطن:

أشارت العديد من الأبحاث إلى أن البكتيريا الموجودة في أمعاء الفرد والتي تعرف بالميكروبيوم (Microbiome) تتفاعل بشكل جيد مع المركبات التي تحتويها معظم أنواع الأطعمة النباتية والتي قد تؤثر بشكل إيجابي على صحة ووزن الأفراد في أغلب الأحيان.

تحتوي بذور الكتان على المركبات المفيدة في خسارة الوزن، ومن أبرز وأشهر هذه المركبات:

القشور (Lignin).

الايسوفلافون.

مضادات الأكسدة.

أحماض الأوميغا 3 الدهنية.

الألياف.

تعد بذور الكتان مصدر غني بحمض ألفا لينولينك، ويقوم الجسم بتحويل هذه الأحماض الدهنية الأساسية غير المشبعة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، وهكذا عادةً تتم عملية إدارة الوزن ليبقى ضمن الوزن الطبيعي.

بعض الدراسات الصغيرة الأخرى التي أجريت على بذور الكتان، قد أظهرت أن ألياف بذور الكتان لها دور كبير في عملية تثبيط الشهية وجعل الأفراد يشعرون بالشبع والرضا.

تساعد بذور الكتان على تحسين القدرة على التحكم بمستويات السكر في الدم، وذلك له دور في المساهمة في العمل على توازن السكر في الدم ومستويات الأنسولين، وهذه الاثار جميعها قد تكون مسؤولة بشكل كبير عن تنحيف البطن.

تعد بذور الكتان مصدر جيد للألياف التي تساعد في الوقاية والتقليل من خطر الإصابة بالسمنة.

كيفية تناول بذور الكتان لتنحيف البطن

تتعدد الطرق التي من الممكن استخدامها من أجل الحصول على بذور الكتان، والتي تتضمن عادةً الاتي:

عصير الموز والشوفان مع بذور الكتان.

سلطة السبانخ والتونه مع بذور الكتان.

شوربة العدس مع بذور الكتان، والتي عادةً ما يتم تناولها على العشاء.

يشار إلى أنه، تكمن خطورة الإصابة بالسمنة بأنها تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض والمشكلات الصحية المختلفة، مثل: مرض القلب، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

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