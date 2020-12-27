أنقرة (زمان التركية)- توجه 35 ضابط تركي إلى أذربيجان لأداء خدمتهم العسكرية، وبالتالي ستكون هذه المرة الأولى التي يعود فيها الجنود الأتراك إلى الأراضي الأذربيجانية بعد 102 عاما.

القوات التركية المكونة من 35 ضابطا وضابط صف إلى جانب القائد توجهوا إلى مدينة أغدام جنوب غرب أذربيجان.

سيتواجد الضباط الأتراك في مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قرة باغ، بعد انسحاب القوات الأرمينية منه، بموجب اتفاق رعته روسيا، وسيقوم الجنود الأتراك بالاتصالات اللازمة ويحذرون في حالة انتهاك وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد أن رفضت روسيا أي تواجد عسكري تركي مباشر في إقليم قرة باغ الذي ينتشر فيه نحو 2000 جندي روسي.

وهكذا أعيدت القوات التركية رسمياً إلى أذربيجان بعد 102 سنة، حيث كان تم إرسال الجيش الإسلامي القوقازي إلى أذربيجان عام 1918 تحت قيادة نوري باشا.

اجتمعت الوحدة العسكرية النظامية للجيش العثماني والمتطوعين الأذربيجانيين في عام 1918 وأنقذوا باكو من احتلال العصابات الأرمنية والقوات البلشفية الروسية.

وذهب الجيش التركي إلى أذربيجان في نطاق الاقتراح الذي وافق عليه البرلمان الشهر الماضي وسمح له بالخدمة لمدة عام. يمكن تمديد الفترة عند الضرورة.

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