أنقرة (زمان التركية)- توقع المركز البريطاني لبحوث الاقتصاد والأعمال، أن يتراجع الاقتصاد التركي للمرتبة الـ22 في عام 2021.

ووفق تقرير صادر عن المركز البريطاني، فإن تركيا التي احتلت المرتبة الـ20 هذا العام ضمن أقوى اقتصادات في العالم، ستتراجع للمرتبة الـ22 العام المقبل.

إلا أن التقرير، أشار إلى أن الاقتصاد التركي سيرتفع إلى المرتبة 18 في عام 2025، وسيحتل المرتبة الـ20 خلال سنوات من 2030 إلى 2035.

كما ذكر التقرير أن الصين ستصبح “أكبر اقتصاد في العالم” من خلال تجاوز الاقتصاد الأمريكي، وذلك قبل 5 سنوات مما كان متوقعا حدوثه.

وبحسب التقرير، سيبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي للصين 5.7٪ من 2021 إلى 2025. ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو إلى 4.5٪ في الفترة 2026-2030.

وتوقع المركز البريطاني أن تصل الهند إلى المركز الثالث في عام 2030.

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