تونس (زمان التركية) – انضمت شركة الخطوط الجوية التونسية إلى شركات الطيران التي أعلنت يوم السبت تطبيق إجراءات جديدة عند السفر إلى تركيا على خلفية مطالبة أنقرة، جميع الركاب القادمين من الخارج بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد.

وفرضت شركة التونيسار علي المسافرين إلى تركيا تقديم بتحليل كورونا لم يمض على إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى المطار، والخضوع إلى حجر صحي إجباري لمدة 7 أيام، وذلك بداية من اليوم الأحد.

وأفاد بيان صادر عن شركة الخطوط التونسية أن الأطفال الأقل من 6 سنوات غير مطالبين بأيإجراء، مؤكّدًا أنّه سيتم رفض التسجيل لكل من لا يلتزم بهذه الإجراءات.

وكانت شركة “مصر للطيران” هي الأخرى وجهت لعملائها المسافرين إلى تركيا دعوة بإحضار شهادة تشير إلى إجراء تحليل “بي سي آر” للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد بنتيجة “سلبية” اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء، وذلك بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول، باستثناء الأطفال دون 6 أعوام أيضًا.

يذكر أن الخطوة التونسية والمصرية جاءت في أعقاب إعلان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، يوم الجمعة، إلزامهم جميع الركاب القادمين من الخارج اعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون الأول، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد.

–