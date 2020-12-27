طهران (زمان التركية)- أعلنت الحكومة الإيرانية، أن سفينة إنزال وطاقمها المكون من سبعة أشخاص غرقت قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز، ولا توجد معلومات عن مصير من كانوا عليها.

نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، قال إن السفينة عرقت مساء الجمعة على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز. وفق تقارير إيرانية.

السلطات الإيرانية أجرت اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة المفقودة.

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