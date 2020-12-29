أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث في تركيا، أن نسبة تأييد تحالف الجمهور المكون من حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية” يواصل انهياره.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “أوراسيا” التركية للأبحاث في شهر ديسمبر الجاري.

وكشفت النتائج عن انهيار شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي.

مدير مؤسسة أوراسيا، كمال أوزكيراز، أوضح أن عدد الولايات التي يتقدم فيها تحالف الجمهور هي 29، أما الـ52 ولاية المتبقية فتتخطى فيها المعارضة تحالف الجمهور.

وحصل حزب العدالة والتنمية على تأييد 33.3.% من المشاركين في الاستطلاع، أما الحركة القومية فحصل على 10%، أي أن إجمالي عدد مؤيدي التحالف 34.3%.

وفيما يخص تحالف المعارضة، حصل حزب الشعب الجمهوري على 26.6% من الأصوات، وحزب الخير على 13.5%، والمستقبل على 2.5%، والديمقراطية والتقدم على 2.8%، والسعادة 0.63%.

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