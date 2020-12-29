أنقرة (زمان التركية)ــ تبدأ تركيا تطبيق قرار “الاتزام بتقديم اختبار PCR” للقادمين من الخارج غدًا الأربعاء في جميع المنافذ الحدودية.

وزير الصحة فخر الدين كوجا، أعلن في مؤتمر صحفي، أنه سيتم مطالبة القادمين من الخارج عبر الطرق الجوية والبرية والبحرية تقديم نتيجة اختبار PCR سلبي قبل 72 ساعة من القدوم إلى تركيا.

وسيستمر تطبيق القرار حتى مارس من العام المقبل.

ومع بداية هذا الأسبوع أبلغت عدد من شركات الطيران في مختلف الدول عملائها بقرار تركيا الجديد للالتزام به.

وفي المطارات والموانئ والمنافذ البرية سيتم بداية من منتصف ليل الثلاثاء، طلب نتائج الاختبار أثناء مراجعة الجوازات.

وسيقر المسافرون بالبقاء في (المنزل، الفندق) لمدة أسبوع، اما أولئك الذين يصرحون بعدم وجود مكان للإقامة سيتم عزلهم في الأماكن التي تحددها مديرية الصحة. في اليوم السابع من الحجر الصحي، سيتم اعتبار فترة الحجر مكتملة لأولئك الذين كانت اختبارات PCR سلبية. وسيتم علاج أولئك الذين ثبتت إصابتهم.