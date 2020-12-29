عمان (زمان التركية)ــ قد لا تستطيع الخضروات حرق الدهون المتراكمة في الجسم بشكل فعلي، ولكن تناول بعض أنواعها قد يساعد على خسارة الوزن بطرق مختلفة، إذ تحتوي بعض أنواع الخضروات على عناصر غذائية ومركبات هامة قد تساعد وفق موقع (ويب طب) على الآتي:

تحفيز وتنشيط عمليات الأيض في الجسم.

كبح الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

تقليل كمية الطعام الذي يتم تناوله يوميًا.

جميع العوامل المذكورة قد تساعد على تحفيز خسارة الوزن الزائد، لذا ورغم أن وجود خضروات تحرق الدهون بشكل مباشر قد لا يكون أمرًا واقعيًا، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود خضروات وفواكه وأغذية قد تساعد على خسارة الوزن.

خضروات تحرق الدهون

إليك قائمة ببعض الخضروات التي قد تساعد على خسارة الوزن الزائد وتحفيز حرق الدهون في الجسم:

1. الخضروات الورقية الخضراء

قد يساعد تناول بعض أنواع الخضروات الورقية الخضراء على تحفيز حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد، وتعزى قدرة الخضروات الورقية المحتملة على خسارة الوزن الزائد غالبًا للعوامل الاتية:

احتواؤها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

احتواؤها على كمية مرتفعة من الألياف وكمية جيدة من مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد مجتمعة على الحفاظ على صحة العضلات، والوقاية من السمنة.

احتواؤها على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل: فيتامين ك والذي يحمي الجسم من هشاشة العظام، وبالتالي يساعد الشخص على الاحتفاظ بمستويات نشاطه وقدرته على ممارسة الرياضة قدر الإمكان.

من الأمثلة على هذا النوع من الخضروات: السبانخ، والكالي، والسلق.

2. الأفوكادو

إذا كنت تبحث عن خضروات تحرق الدهون لا يجب أن تنسى الأفوكادو، لهذا النوع من الخضروات قدرة على تحفيز خسارة الوزن الزائدة، وذلك للأسباب الاتية:

تعطيل عمل بعض الإشارات العصبية في الجسم والتي قد تحفز تراكم الدهون.

تعزيز إنتاج الطاقة في خلايا الجسم المختلفة، ومقاومة عمليات الأكسدة الضارة.

3. البطاطا الحلوة

من الممكن لتناول البطاطا الحلوة أن يساعد على تحفيز حرق الدهون في الجسم، وتعزى هذه الفائدة المحتملة لما يأتي:

تمتع البطاطا الحلوة بمذاق حلو قد يساعد على كبح الشهية وتقليل الرغبة في تناول الأغذية الحلوة الضارة.

احتواء البطاطا الحلوة على نوع خاص من الألياف الغذائية يدعى بالنشويات المقاومة، وهذا النوع تحديدًا من الألياف قد يساعد على مقاومة السمنة.

قدرة البطاطا الحلوة على تزويد الجسم بكمية جيدة من الكربوهيدرات، والتي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع بسرعة.

4. البصل والثوم

يحتوي كل من الثوم والبصل على مركب كيميائي خاص يدعى بالأليسين، والأليسين هو المركب الذي يمنح كلًا منهما رائحته النفاذة.

ولكن ما لم تكن تعرفه هو أن هذا المركب تحديدًا قد يساعد على تنظيم عمليات تراكم الدهون في الجسم مما يساهم في إبقاء وزن الجسم تحت السيطرة.

5. البازلاء

تعد البازلاء بأنواعها المختلفة من العائلات الغذائية التي تنتمي للخضروات، وقد يساعد تناولها على تحفيز خسارة الوزن، إذ تحتوي البازلاء على الاتي:

نسبة عالية من البروتينات والتي قد تساعد على تقليل الشعور بالجوع.

كمية معتدلة من الكربوهيدرات المعقدة والتي قد تساعد على تزويد الجسم بالطاقة.

6. الخضروات الصليبية

عند محاولة وضع قائمة بخضروات تحرق الدهون، فإن هذه القائمة يجب أن لا تخلو من الخضروات الصليبية، ففوائد هذا النوع من الخضروات لخسارة الوزن عديدة وهامة، وتعزى غالبيتها لما يأتي:

احتواء هذه الخضروات على سعرات قليلة مقابل قيمة غذائية عالية.

احتواء هذه الخضروات على مركبات خاصة قد تساعد على خفض فرص الإصابة بالسمنة، ومقاومة اللبتين.

من الأمثلة على الخضروات الصليبية: الجرجير، والفجل، والواسابي، والبروكلي، والملفوف، وكرنب بروكسل.

أغذية أخرى تحرق الدهون

بالإضافة لما ذكرناه انفًا من خضروات تحرق الدهون، قد يساعد تناول الأغذية الأخرى الاتية على تحفيز خسارة الوزن الزائد:

بعض أنواع المأكولات البحرية واللحوم، مثل: لحم الدجاج، واللحوم الحمراء المشفاة من الدهون، وسمك السلمون، والمحار.

بعض أنواع البقوليات، مثل: العدس، والفاصوليا.

بعض أنواع المكسرات، مثل: اللوز، والجوز.

بعض أنواع الفواكه، مثل: التوت بأنواعه، والتفاح، والجريب فروت، والبطيخ، والإجاص.

بعض أنواع البذور، مثل: بذور الشيا، والكينوا.

بعض أنواع المشروبات والسوائل الصحية، مثل: الشاي الأخضر، والقهوة، والماء.

أغذية أخرى، مثل: الكمون، والزنجبيل، والقرفة، وفلفل كايين، والحلبة.

أغذية يفضل تجنبها لتسريع خسارة الوزن

إذا كنت ترغب في تسريع وتيرة حرق الدهون في الجسم لديك وتحفيز عملية خسارة الوزن، حاول تجنب المأكولات والمشروبات الاتية قدر الإمكان:

الكحوليات.

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

الأطعمة المقلية، مثل: البطاطا المقلية، ورقائق الشيبس.

الخبز الأبيض.

الفواكه المجففة المحلاة.

اللحوم المعالجة.

البوظة بأنواعها.

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