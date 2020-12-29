أنقرة (زمان التركية) – أبدى برلماني تركي معارض انزعاج من رد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صادما خلال تعليقه على استجواب قدمه بخصوص واقعة إلقاء المواطنين الكرديين “عثمان شيبان”، و”ثروت تورجوت” من مروحية عسكرية.

البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري سازجين تانري كولو تقدم باستجواب في البرلمان طالب فيه وزير الدفاع خلوصي أكار بالكشف عن ملابسات إلقاء مواطنين أكراد من الهليكوبتر في بلدة “تشاتاق” بولاية وان شرق تركيا.

أكار قال جملة موجزة ردا على هذا السؤال، وهي: “لا توجد معلومات أو وثيقة أو سجل بخصوص هذا في وزارتنا”.

وتسبب هذا الرد في غضب تانري كولو الذي علق قائلا: “قدمت استجوابا لوزارة الدفاع حول إلقاء المواطنين الأكراد من الهليكوبتر، أحدهما مات والآخر إصابته خطيرة. فكان الجواب جملة واحدة. كأن لم يكن هناك عملية عسكرية، وكأن هذه الهليكوبتر لا تتبع الدولة التركية، وكأن مئات الجنود لم يشاركوا في محاولة القتل”.

وتابع تانري كولو: “جملة وزير الدفاع تكشف نظرة الحكومة تجاه حقوق الإنسان. فالوزير لم يستطع أن يكتب مثلاً: بدأت التحقيقات.. أو المدعي العام قد بدأ تحقيقًا قضائيًا.. أو بدأنا تحقيقًا إداريًا”، وما إلى ذلك. هو لم يقل شيئًا من هذا القبيل؛ لأن المواطن الميت كردي”.