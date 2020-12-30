أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رقابي أن المسئولين التنفيذيين في بلدية أديامان جنوب شرق تركيا، تقساموا في عام 2019 مكافآت من المفروض دفعها للموظفين المدنيين.

التقرير الصادر عن ديوان المحاسبات، رصد عددًا كبيرًا من المخالفات في بلدية أديامان التي كانت خاضعة لإدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفقًا للتقرير، حصل 50 من كبار المسؤولين التنفيذيين في بلدية أديامان على مكافآت مدفوعة، بينما لم يحصل الموظفون على شيء.

كما تضمن التقرير، معلومات حول دفع بلدية أديامان 2 مليون و655 ألف و568 ليرة تركية من الخسائر الجمركية.

وبلغت مصاريف الفوائد للبلدية 4 ملايين و652 ألف ليرة تركية، وأنفقت مليون 420 ألف ليرة تركية كمصاريف تمثيل وترقية.

وجاء في التقرير أيضًا أنه تم إجراء 23 عطاءً مختلفًا للملصقات الدعائية، وتم تقديم جميعها لنفس الشركة بتكلفة إجمالية بلغت 779 ألف و 425 ليرة.

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