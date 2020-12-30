عدن (زمان التركية)ــ هزت انفجارات عنيفة مطار عدن ظهر اليوم الأربعاء، بينما كانت الحكومة اليمنية الجديدة قد وصلت المطار. مع أنباء عن وقوع قتلى وجرحى.

ونقلت قناة الحدث بثا مباشرا للانفجار الذي وقع أحدهما في صالة المطار، بينما كانت هناك تغطية لوصول الحكومة الجديدة.

شاهد.. لحظة استهداف الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولها مطار #عدن قبل قليل #اليمن#الحدث pic.twitter.com/n47CO8kEHw — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) December 30, 2020

وقالت معلومات أولية إن ثلاثة انفجارت ضربت مدرج المطار وصالة مطار عدن، وقتل وأصيب عدد من مراسلي وسائل الإعلام ومدنيين وعسكريين.

عدد من الصواريخ تسقط على مطار عدن اثناء وصول وزراء الحكومة ، والمعلومات الاولية تشير الى ان الصواريخ اطلقتها مليشيا الخوثي، ومصادر ان هناك عدد من الشهداء والجرحى من موظفي المطار والمستقبلين وان الوزراء لم يصابوا باذى وتم نقلهم الى قصر المعاشيق#اليمن pic.twitter.com/cQnh9gEmo8 — محمد مهيوب (@mohamadmahuob) December 30, 2020

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