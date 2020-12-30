أنقرة (زمان التركية)- اتضح أن سنانور قابوسوز محامية شركة “قايمان” للأدوية الوسيطة لشراء لقاح كورونا من الصين، هي ابنة مسؤول في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكان وزير الصحة التركي قال إنه لا يوجد وسطاء، وأن الوزارة ستحصل على القاح مباشرة من الشركة الصينية، إلا عكس ذلك حدث.

سنانور التي تعمل كمحامية في شركة “قايمان” للأدوية، أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها ستتطوع لتكون أول الحاصلين على تناول اللقاح الصيني.

كنية سنانور “قابوسوز” لفتت الانتباه منذ إعلانها الاستعداد للتطوع لأخذ اللقاح، حيث تم اكتشاف أنها ابنة النائب السابق لحزب العدالة والتنمية، صالح قابوسوز.

وشركة “قايمان” مملوكة لرجل الأعمال جانبرك ألاجوز. ويبلغ رأس مال الشركة التي مقرها أنقرة 15 مليون ليرة وتشمل أنشطتها استيراد وتصدير المواد الخام للقاحات.

وطلبت تركيا شراء 50 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني، وكانت تتوقع استلام أول دفعة يوم الاثنين لكن ذلك لم يحدث.

وستحصل الحكومة التركية أيضا على 4.5 مليون جرعة من لقاح “فايزر – بايونتك”، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.

وهناك شكوك ومخاوف من مدى فاعلية وأمان اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على موافقة أي مؤسسة دولية.

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