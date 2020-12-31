باكو (زمان التركية) -قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إنه يتم إنشاء ممر نقل بين أذربيجان وتركيا عبر أراضي أرمينيا. وأكد أن تعليمات أولية صدرت بهذا الخصوص.

وأضاف علييف، خلال لقاء مع وفد تركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار: “بالتوازي مع ذلك، نولي أهمية كبيرة لتشكيل ممر بين أذربيجان وأرمينيا وتركيا، وقد صدرت تعليمات أولية بخصوص ذلك. في الأيام المقبلة، سنبدأ في بناء خط سكة حديد من هوراديز إلى زنجيلان، إلى الحدود مع أرمينيا. ويجري بالفعل إعداد الأساس الاقتصادي الفني لذلك”.

وبحسب قوله “سيستغرق بناء السكة الحديد عامين على الأكثر”.

وأضاف رئيس أذربيجان: “لكن فكرتنا لا تكمن في انتظار هذه المواعيد النهائية، يمكن نقل البضائع إلى هوراديز بالسكك الحديدية، ثم بواسطة الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة. هذه مسألة مهمة للغاية على جدول الأعمال. أعتقد وأنا متأكد من أنه يمكننا إرسال أول البضائع عبر أراضي أذربيجان وأرمينيا وناختشيفان، إلى تركيا وكذلك بالاتجاه المعاكس، وبالتالي سيتم فتح ممر ناخيتشيفان، وهو جزء مهم من البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر”.