باريس (زمان التركية) – تعتزم فرنسا حشد 100 ألف من رجال الشرطة والدرك ليلة رأس السنة لتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا.

ويهدف الأمن الإضافي أيضا إلى وقف إحراق السيارات الذي يحدث غالبا في الليلة الأخيرة من العام.

وأكدت فرنسا 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم إجمالي في العالم، وأكثر من 64 ألف حالة وفاة.

ومثل الدول الأوروبية الأخرى، ستشهد فرنسا احتفالات صامتة بليلة رأس السنة وسط الوباء.

وأمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين بوجود أمني مرئي في مراكز المدن وضواحيها من الساعة الثامنة مساء، عندما يبدأ حظر التجول.

وفي باريس، ستغلق نصف خطوط المترو في المساء، في حين طالب دارمانين أيضا بالنظر في إيقاف وسائل النقل العام على نطاق أوسع في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من ارتفاع الحالات والمخاوف بشأن سلالة جديدة من كوفيد -19 أكثر عدوى، قال متحدث باسم الحكومة إنه لا توجد حاجة لإغلاق محلي في الوقت الحالي. وكان لدى فرنسا إغلاقان وطنيان وستبقى الحانات والمطاعم والمعالم الثقافية مغلقة حتى يناير/ كانون الثاني.

ما هي خطط ليلة رأس السنة؟

وكتب دارمانين إلى قادة المناطق لإبلاغهم بالتعبئة “الاستثنائية” يوم الخميس لمئة ألف من رجال الشرطة والدرك.

وقال إن هذا سيكون بمثابة “تأكيد لسلطة الدولة في كل جزء من أراضي الوطن”.

وسيتم توجيه الضباط لتفريق الحفلات السرية بمجرد الإبلاغ عنها، وفرض غرامة على المشاركين وتحديد المنظمين.

وفي غضون ذلك، يتعين على الدوريات إجراء “فحوصات شخصية مناسبة” وتفتيش المركبات بحثا عن “عناصر خطرة” يمكن استخدامها ضد الضباط.