برلين (زمان التركية) – أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها لن تترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد 9 أشهر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها ميركل بمناسبة حلول عام جديد، حيث قالت فيها: “إن عام 2020 كان الأصعب على الإطلاق خلال قيادتي البلاد على مدى 15 عاما، لكن بدء التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 جعل عام 2021 يبشر بالأمل”.

وأوضحت ميركل أنها ستتلقى لقاح كورونا عندما يكون متاحا على نطاق واسع.

وأضافت قائلة: “دعوني أقل لكم شيئا شخصيا في الختام: بعد 9 أشهر ستجرى انتخابات برلمانية ولن أترشح مرة أخرى”.

يذكر أن ميركل البالغة من العمر 66 عاما قادت ألمانيا والاتحاد الأوروبي خلال عديد من الأزمات، بينها الأزمة المالية في عام 2008 وأزمة الديون اليونانية في العام التالي وأزمة المهاجرين قبل خمسة أعوام.