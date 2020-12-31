وزير خارجية إسرائيل يقفز من تايتنك حزب “أزرق أبيض”

ينضم غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش السابق، إلى نزوج جماعي من حزب أزرق أبيض قبل انتخابات مارس التي من المتوقع أن يخسر فيها الحزب معظم المقاعد الـ 17 التي يشغلها حاليًا في الكنيست المكونة من 120 عضوًا.

وقال أشكنازي في بيان “قررت عدم الاستمرار في أزرق أبيض.. سآخذ استراحة وسأفكر في طريقي”.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس، وهو جنرال كبير سابق آخر وزعيم أزرق أبيض، إنه يحترم قرار أشكنازي.

وأضاف أن أشكنازي كوزير للخارجية لعب دورا رئيسيا في وقف خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية وفي اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها في الأشهر الأخيرة مع عدد من الدول العربية.

شكل غانتس حكومة طوارئ مع نتنياهو في مايو بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة في أقل من عام.

كان من المفترض أن تنحي الحكومة السياسة جانباً لمواجهة أزمة فيروس كورونا لكنها أصيبت بالشلل بسبب الصراعات الداخلية.

تم حل الكنيست الأسبوع الماضي بعد أن فشلت الحكومة في تمرير الميزانية الوطنية لعام 2020. وتتجه إسرائيل الآن إلى انتخاباتها الوطنية الرابعة منذ أبريل 2019، بينما تواجه تفشي فيروس كورونا، وأزمة اقتصادية مدمرة، ومحاكمة رئيس وزراء بتهمة الفساد.

أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي الثلاثاء أنه سيشكل فصيلًا جديدًا يبدو بالفعل في طريقه للتفوق على أزرق أبيض.

وكان يحيط به آفي نيسينكورن، زعيم نقابي سابق شغل منصب وزير العدل الإسرائيلي، والذي انسحب من حزب أزرق أبيض في وقت سابق من ذلك اليوم.

قفز نائبا حزب أزرق أبيض عساف زامير وميكي حيموفيتش من السفينة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

السباق المزدحم يشمل أيضا جدعون ساعر، المنافس الرئيسي لنتنياهو داخل حزب الليكود الحاكم، الذي انفصل في وقت سابق من هذا الشهر لتشكيل فصيل منافس يسمى “أمل جديد”.

تظهر استطلاعات الرأي فوز حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد لكنه يكافح لتشكيل ائتلاف أغلبية بسبب التنافس مع فصائل يمينية أخرى.

ويتوقع أن تنخفض مقاعد حزب أزرق أبيض إلى ما دون عشرة مقاعدة.