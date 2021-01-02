أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا رئيس شعبة حزب المستقبل المعارض في ولاية أضنة، كنعان أق قايا، بتهمة السلب والنهب.

وأفادت السلطات القضائية أن أشقاء أق قايا (أرتورغرول، أركان) تورطا معه في جريمته، حيث تم القبض عليهما أيضا.

والأشقاء الثلاثة متهمون بسلب سيارة شخص يدعى “مصطفى ى”، بعد أن تشاجروا معه بسبب عدد من الليرات وتدميرهم لجهاز الحاسب الآلي الذي يمتلكه “مصطفى ي”، كما أرسل كنعان مبلغ 10 آلاف ليرة من هاتف مصطفى إلى نفسه.

وتم اعتقال كنعان مع السيارة التي سلبها في شارع باكيم يوردو، وبعد الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم في مديرية الأمن تم نقلهم إلى المحكمة.

وتوجه للأشقاء الثلاثة تهمة السلب والنهب.

يذكر أن حزب المستقبل يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق المنشق عن حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو

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