أنقرة (زمان التركية)ـ شهدت تركيا أكثر من 158 ألف عملية أمنية ضد لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا خلال عام 2020.

وزير الداخلية سليمان صويلو شارك البيانات المتعلقة بمكافحة المخدرات في عام 2020 عبر حسابه على تويتر.

2020’de UYUŞTURUCU ile mücadele

çatır çutur devam etti! 229.156 kişi gözaltı

23.693 kişi tutuklandı

23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi

Ölümler ise

2017’de 941 iken 175’e düştü

“Bataklık” dahil 158.674 operasyon yapıldı Çatır çutur devam pic.twitter.com/ZuFdnObkzZ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021

وفق البيانات تم مصادرة 3 آلاف 689 كيلوغرام من الميتامفاتين، 114 مليون 509 ألف 227 من جذر القنب، 4 ملايين 259 ألف 238 مخدر اصطناعي، 1355 كيلوغرام بونساي، 86 ألف 808 كيلوغرام من القنب، 838 كيلوغرام كوكايين، 13 ألف 226 كيلوغرام هيروين. كما تم ضبط 606 حبة إكتاسي و2 مليون و701 ألف و61 حبة كابتاغون و604 كيلوغرام أفيون.

وكانت النسبة المئوية للزيادة في المواد المضبوطة مقارنة بالسنوات السابقة 254 في المائة في الميتامفيمات، و 170.9 في المائة في القنب، و 106.3 في المائة في المستحضرات الصيدلانية الاصطناعية، و 90.8 في المائة في بونزايد و 35 في المائة في القنب.

واعتقل 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.

في فترة 11 شهرًا من عام 2019، توفي 221 شخصًا بسبب المخدرات، وفي 11 شهرًا من عام 2020 توفي 175 شخصًا بسبب المخدرات، وانخفضت الوفيات بنسبة 20.8٪.