أنقرة (زمان التركية) – تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إسناد رئاسة الجامعات، لأعضاء الحزب الحاكم، وذلك بعدما أنتهى عهد “رؤساء الجامعات المنتخبين”.

ومؤخرًا تم تعيين مليح بولو، عميدا لجامعة البسفور بعد أن كان يشغل منصب عميد جامعة الخليج؛ إلا أن العديد من السياسيين والصحفيين الخريجين السابقين للجامعة انتقدوا تعيين بولو الذي تم بموجب مرسوم رئاسي.

واعتبر المعارضون للقرار تعيين مليح بولو الذي فشل في الفوز بعضوية البرلمان دليلا آخر على محاباة أعضاء الحزب الحاكم على حساب الكفاءات.

ومن جانبه، أعلن اتحاد طلاب جامعة البسفور انتقاداتهم للقرار الرئاسي الذي صدر بعيدًا عن إرادة الجامعة، كما نشروا تغريدة حملت وسم “لا نريد رئيس جامعة بالوصاية” دعوا خلالها إلى عقد مؤتمر صحفي بالحرم الجامعي الجنوبي يوم الاثنين القادم للاحتجاج على الخطوة.

وأعلنت المجموعة أنها ستقاطع المحاضرات يوم الاثنين.

يُذكر أن الفترات السابقة شهدت إسناد رئاسة جامعات إلى 12 شخصية مقربة للحزب الحاكم، من بينهم 7 نواب سابقين عن الحزب.

ويريد الرئيس أردوغان عبر رجاله السيطرة التامة على الحرم الجامعي، الي تختفي فيه حرية التعبير، ويشيع الرعب بداخله بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يخشى الجميع أن يصدر قرار بفصله إذا وصلت شكوى ضده بأنه يعارض الرئيس أو يتعاطف مع معارضيه.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن النائب السابق عن العدالة والتنمية، نجدت أونوفر، يشغل منصب عميد جامعة أنقرة، وأن نائب كوتاهية السابق عن الحزب، فورال كافونجو، يشغل منصب عميد جامعة علوم الصحة بكوتاهيا، وأن نائب إسطنبول السابق عن الحزب جودت أردول يشغل منصب عميد جامعة علوم الصحة بإسطنبول، في حين أن نائب أدرنة السابق عن الحزب نجدت بوداك يشغل منصب عميد جامعة إيجة، وأن نائب إزمير السابق عن الحزب نوكهات هوتار يشغل منصب عميد جامعة التاسع من سبتمبر/ أيلول.

وسبق أن شغلت نائبة أنقرة السابقة عن حزب العدالة والتنمية أشكين أسيان منصب عميد جامعة أوراسيا، وشغل نائب شانلي أورفة السابق عن الحزب مظهر باغلي منصب عميد جامعة حاجي بكتاش والي بمدينة نفشهير.

وتواصل أيسون باي كارابولوت، شقيقة نائبة حزب العدالة والتنمية أوزنور شاليك، العمل في منصب عميدة جامعة تورجوت أوزال، ويشغل مصطفى شاليك، زوج نائبة حزب العدالة والتنمية حواء شاليش، منصب عميد جامعة أرجياس، ويشغل عمر شوماكلي، الذي كان مرشحا برلمانيا من للحزب خلال انتخابات عام 2007 منصب عميد جامعة أتاتورك.

هذا وأنتهى عمل إسماعيل جوفانش، شقيق نائب حزب العدالة والتنمية صدقي جوفانش، كعميد لجامعة السابع من ديسمبر بمدينة كيليس، وأنتهى عمل حسن جونان، مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسكيشهير، كعميد جامعة عثمان غازي بمدينة أسكيهشير.

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