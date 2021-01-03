أنقرة (زمان التركية)ــ ينتظر موظفو الخدمة المدنية والمقاولون والمتقاعدون معدل التضخم النقدي لشهر ديسمبر التي سيتم الإعلان عنها غدًا، للحصول على فرق التضخم، في ظل توقع ببقائه مرتفعًا.

ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي (TSI)، معدل التضخم لشهر غدًا الإثنين في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقفز معدل التضخم النقدي في نوفمبر الماضي إلى 14 بالمئة، بعد أن كان في الشهر السابق له 11 بالمئة، ويتوقع الخبراء أن تسجل بيانات التضخم في ديسمبر الماضي زيادة أخرى.

وفقًا لبيانات التضخم لشهر نوفمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 2.30٪ مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7.03٪ في الفترة من يوليو إلى نوفمبر. وقالت الحكومة إنها منحت موظفيها زيادة بنسبة 4 في المائة فرق التضخم.

وسيحصل موظفو الخدمة المدنية، على زيادة بنسبة 3 في المائة في يناير من هذا العام، كفرق تضخم، إذا ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتًا في ديسمبر أو إذا لم ينخفض ​​التضخم الشهري بأكثر من 3.03 في المائة.

وسيتلقى المسؤولون الحكوميون والمقاولون والموظفون المؤقتون والمتقاعدون من موظفي الخدمة المدنية أجورهم وفرق التضخم في 15 يناير.

ويتم احتساب فرق التضخم كل 6 أشهر. في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، بلغ معدل التضخم 5.75 في المائة.

من ناحية أخرى، سيحصل المتقاعدون أيضًا على زيادة في رواتبهم وفقًا لمعدل التضخم في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي.

وبلغ الدين الخارجي المستحق لتركيا 435.1 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر، وهو ما يشكل 59.1 في المائة من دخل الفرد، وفقًا للإحصاءات التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية التركية.