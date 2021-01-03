أنقرة (زمان التركية)- في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنهم لم يدفعوا أي أموال للطغاة والديكتاتوريين، في إطار حديثه عن إعادة القس الأمريكي من تركيا إلى الولايات المتحدة.

بومبيو نشر عدة تدوينات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتقد خلالهما أردوغان دون ذكر اسمه، مؤكدًا أنهم لم يورطوا سمعة بلادهم عند إعادة مواطنين أمريكيين محتجزين في أماكن مختلفة من العالم.

في التدوينة الأولى، نشر بومبيو صورة تجمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع القس الأمريكي أندرو برانسون الذي كان معتقلا في تركيا، وأضاف قائلاً: “لقد تشرفت حقاً بإعادة عشرات الرهائن والمعتقلين الأمريكيين إلى الوطن”.

وفي التدوينة الثانية نشر صورة ترامب أيضا مع القس برانسون وظهر هو في الصورة التي تم التقاطها في البيت الأبيض عقب عودة برانسون من تركيا رغم تصريحات أردوغان المتكررة الرافضة لإعادته.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على التدوينة: “لم ندفع أبدًا من أجل إعادة مواطنينا إلى بلادنا. لقد استعدنا سمعة الولايات المتحدة. لا مزيد من الخطوط الحمراء المزيفة أو الأكياس المملوءة بالمال للديكتاتوريين والطغاة”.

يذكر أن ترامب هدد أردوغان في أغسطس 2018 بتمير اقتصاد تركيا بسبب تعتنه في إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون.

بعد أيام قليلة من تغريدة ترامب، ارتفع الدولار مقابل الليرة التركية بنسبة 35 في المائة في شهر واحد فقط، لتضطر تركيا لإطلاق سراح برانسون، وتمت إعادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن أردوغان كان يقدمه باعتباره تعاون مع “العقل المدبر للانقلاب” المزعوم.

واحتجز برانسون في تركيا في السجن قرابة عامين على خلفية اتهامات بالضلوع في مسرحية الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.