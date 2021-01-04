أنقرة (زمان التركية) – تغلب فريق بشيكتاش التركي على نظيره قيصري سبور بهدفين مقابل لا شئ.

والمباراة التي تمت أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري التركي لكرة القدم، تمكن خلالها بشيكتاش من تصدر الدوري التركي.

وسجل الهدف الأول لبشيكتاش ورجس أناكدو من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

أما الهدف الثاني فسجله أيدن هاسيتش في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يكون بشيكتاش قد رفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد قيصري سبور عند عشر نقاط في المركز الأخير.