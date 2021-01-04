أنقرة (زمان التركية) – توفي ملازم أول مفصول تعسفيًا بعد معاناة مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية الذي أصيب به خلال احتجازه في السجن، حيث لم يمضي على الإفراج عنه سوى شهرين.

محرم داغهان والد الملازم أول أرجان داغهان أعلن عبر تويتر وفاة نجله، حيث كتب: “حالة ابني ساءت أمس، وكانوا يبحثون عن دم. الملازم أرجان داغهان، الذي أحبه كثيرا، توفاه الله. لعن الله الظالمين الذين تسببوا في ذلك”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن أرجان أصيب بالسرطان في من أكتوبر 2016، حينما كان معتقلا بسجن “سينجان” في العاصمة أنقرة، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وبعد مرور 4 سنوات، ساءت حالته الصحية، ليتم إطلاق سراحه قبل شهرين من الآن.

وعندما أطلق سراح أرجان قال والده: “يا ليت أنهم أطلقوا سراحه قبل أن يصاب بالمرض. أرجو من الله أن ينقذ كل مريض وبريء من الاضطهاد الذي يعانونه في سجونهم. دعاؤنا لكل السجناء الأبرياء”.

يذكر أنه تم الحكم على أرجان في 26 من ديسمبر 2020 بالسجن المؤبد المشدد على خلفية اتهامات متعلقة بالانقلاب العسكري المزعوم في تركيا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وبعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تم فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وحكم على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.