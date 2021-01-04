أنقرة (زمان التركية)- دخل صائغ هندي، موسوعة جينيس من خلال كسر الرقم القياسي لأكثر عدد ماسات توضع على خاتم واحد وهم 12 ألف و638 ماسة طبيعية.

هاريش بانسال، مؤسس شركة “مجوهرات ريناني”، صنع خاتما أطلق عليه “ذي ماريغولد – خاتم الازدهار” بتصميم على شكل زهرة مزخرفة ومرصعة بعدد 12 ألف و 638 ماسة طبيعية من فئة 38.08 قيراط.

ويزن الخاتم المرصع بالماس حوالي 165 جراما.

وأوضح بانسال أنه خطط لتحقيق هذا الرقم القياسي في عام 2018 أثناء دراسته تصميم المجوهرات في مدينة سورات بالهند.

وبعد عامين فقط، أكملت شركته تصميم الخاتم في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، ليتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 21 من ديسمبر 2020.

يذكر أن الهند سجلت الرقم القياسي السابق أيضا، والعائد لخاتم مرصع بـ 7801 ماسة، من قبل مؤسس شركة “هولمارك للمجوهرات” ومقرها حيدر أباد.

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