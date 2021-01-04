أنقرة (زمان التركية) ــ انتقد الكاتب الصحفي التركي محمد أوجاكتان انحصار السياسة في تركيا بين العقلية التي ترى الحجاب رجعية؛ والعقلية التي ترى المحجبات عندما يكن في صفوف المعارضة “عارضات أزياء”، ووصف ذلك بأنه أكبر كارثة تواجهها تركيا منذ عقود.

وذكر أوجاكتان في مقال بصحيفة قرار أنه ليس من الغريب أن يجمع التعصب الأعمى بين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري فكري ساغلار، الذي يرى الحجاب أداة رجعية وبين الأستاذ الجامعي المنتمي للتيار المحافظ أبو بكر سوفو أوغلو الذي يرى الجامعات كبيوت دعارة.

ولفت أوجكتان إلى أن هذه النظرة تدل على أن تركيا ما زالت تقع ضمن دول العالم الثالث التي لا تتمتع مجتمعاتها بثقافة القانون والديمقراطية.

وأشار أوجاكتان إلى تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، التي ذكر خلالها أن القاضي يصبح قاضيا بالمعنى الفعلي عندما يصدر الأحكام وفقا لسيادة القانون وقناعته الإنسانية وأنه سيقدره حينها.

هذا وأكد أوجاكتان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه انتقادات حادة لفكري ساغلار على خلفية تصريحاته بشأن الحجاب بقوله” إن ساغلار لم يعد يعيش في هذا العصر، ولا زال عالقا في العصور السابقة”، غير أن استخدامه خلال الخطبة عينها عبارة “عارضة أزياء واجهة متجر” في إشارة منه لعضوة حزب الشعب الجمهوري المحجبة، آلم جميع النساء بشكل حاد.

وفتحت اليوم نيابة أنقرة تحقيقا ضد النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، فكري ساغلار، بتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء أو إهانته، وذلك بعدما قال إنه يشكّ في إمكانية عدالة قاضية ترتدي الحجاب.

وكان ساغلار قال: “إنني أشكّ فيما إن كنت سأخضع لمحاكمة عادلة إذا مثلت أمام قاضية ترتدي الحجاب. إن بعض النساء يرتدين الحجاب بروح فدائية وأيديولوجية وهو ما يتوجب التصدي له”، على حد تعبيره.

ومن اللافت أن التصريحات التي أدلى بها ساغلار جاءت بعدما قال الرئيس أردوغان إن بعض الأشخاص يصطحبون معهم النساء المحجبات مثل العارضات في الفاترينة، لخداع الشعب. في إشارة إلى أن أكبر أحزاب المعارضة يحاول التودد إلى الكتلة المحافظة التي يستولى حزب العدالة والتنمية على القاعدة الأكبر منها منذ سنوات.

الأمر الذي اعتبره كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري بمثابة إهانة للمرأة، وقال “ماذا تعني بعارضات في فاترينة؟ دعونا نلقي نظرة على ما يفعله هو نفسه”، مشيرا إلى أن الشعب مستاء من هذه التصريحات.

وتابع زعيم المعارضة التركية: ”أعط المنصب الذي تشغله حقه، هل يسمح لك هذا المنصب بإهانة الشعب أو المحجبات أو غير المحجبات؟ اخرس قليلا، وتوقف عن إهانة الناس”.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه يعتبر أن الحجاب يمكنه فقط استغلاله لأغراض سياسية، لذا فإذا كان حزبه من يتحدث عن الحجاب والمحجبات يكون الأمر طبيعيا.

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