أنقرة (زمان التركية)- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو، ساخر، لمشهد كوميدي يصور استقبالا حافلا لرب أسرة يحمل قارورة زيت عباد الشمس، أثناء دخوله المنزل.

في مقطع الفيديو يظهر رجلا وهو يدخل منزله ممسكا بقارورة زيت عباد الشمس، في الوقت الذي يفرش له أولاده سجادة على الأرض ليسير عليها، فضلا عن وقوفهم مصطفين للتهليل له بعد أن أتى لهم بقارورة الزيت.

الفيديو حقق عشرات الآلاف من المشاهدات منذ اللحظات الأولى لعرضه على تطبيك “تيك توك”.

ونشر ألباي أنتمان نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، مقطع الفيديو على حسابه الشخصي قائلاً: “زيت عباد الشمس يدخل المنازل بالاحتفالات والتهليل بعد زيادة سعره بنسبة 60٪ في 4 أشهر”.

Ayçiçek yağı, 4 ayda %60'lık zammın ardından evlere törenle giriş yapıyor👇 pic.twitter.com/3x3WSyOxw4 — Yol TV (@YolTV) January 5, 2021

وشهد العام الماضي زيادة في أسعار 120 منتجًا غذائيًا مقارنة بالعام السابق، وانخفض سعر 5 منتجات.

كان المنتج الأكثر ارتفاعًا في السعر هو حلويات “التريلتشا” إذ سجل سعر الكيلوجرام لهذا المنتج ما يقارب 20 ليرة. وتلاه القرنبيط بنسبة 100.9 في المائة، والسبانخ بنسبة 83.9 في المائة، والبيض بنسبة 82.2 في المائة، والبرتقال بنسبة 70.8 في المائة، والكراث بنسبة 63.5 في المائة، والعدس بنسبة 60.4 في المائة.

كما كانت هناك زيادة في الأسعار بنسبة 59.9 بالمائة في الكرنب المجعد، و 57.6 بالمائة في الملفوف الأحمر، و 52.6 بالمائة في بذور اليقطين، و 52.07 بالمائة في الباذنجان، و 51.8 بالمائة في زيت دوار الشمس، و 50 بالمائة في زيت الذرة، و 49.3 بالمائة في اليقطين، و 49.1 بالمائة في فلفل تشارلستون.

وارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 42.2 في المائة، وأسعار الحليب 2.5 في المائة ولحوم الضأن بنسبة 21.2 في المائة.