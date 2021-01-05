أنقرة (زمان التركية)- حجبت مؤسسة التعليم العالي في تركيا الوصول إلى رسالة الماجستير والدكتوراة الخاصة برئيس جامعة البوسفور الجديد، مليح بولو، وذلك بعد اتهامه بسرقتهما.

عندما تحاول فتح رسائل الدكتوراة والماجستير الخاصة بمليح بولو على الموقع الرسمي لمؤسسة التعليم العالي التركي تظهر لك الرسالة التالية: “لا يُسمح باستعراض هذه الرسالة عبر قاعدة البيانات”.

وكانت وسائل الإعلام التركية، أوضحت أن مليح بولو الذي عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسا لجامعة البوسفور، قد نسخ أجزاء كبيرة من أطروحته للماجستير والدكتوراه.

يذكر أن حفل تنصيب بولو رئيسا لجامعة البوسفور تم اليوم الثلاثاء لكن أكاديميو الجامعة نجموا احتجاجا على تعيين بولو، رئيسا لجامعتهم.

وأكد أعضاء في هيئة التدريس بجامعة البوسفور، أن “بولو، هو أول رئيس جامعة يتم اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980”.

وكان طلاب الجامعة قد نظموا أمس وقفة احتجاجية حملت شعارات “مليح بولو ليس رئيسنا” و”لا نريد رئيس جامعة تعينه الدولة”.

كما انتقد زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، تعيين أردوغان شخصاً أدار عدة مهام في حزب العدالة والتنمية وكان مرشحا سابقا في البرلمان، عميداً لجامعة، وفي تغريدة له على تويتر قال داود أوغلو: ” الجامعات ليست أماكن بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية”.