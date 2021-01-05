أنقرة (زمان التركية) – وقع المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر شاليك في سقطة خلال حديثه عن معركة تركيا ضد الإرهاب، ما أثار سخرية واسعة.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم، قال شاليك، إن “تركيا هي التنظيم الإرهابي الوحيد الذي يتصدى لتنظيم داعش والعمال الكردستاني والتنظيمات الإرهابية الأخرى”.

والغريب في الأمر هو استخدام شاليك للتعبير نفسه مرتين متعاقبتين دون أن يدرك زلة اللسان هذه.

وواصل شاليك تصريحاته دون أن يدرك هذا الخطأ الفادح، غير أنه سرعان ما تدارك الأمر بعد ما تلقاه من تحذيرات.

ولم تغفل المعارضة التركية ورواد الإعلام الاجتماعي عن تصيد زلة لسان شاليك هذه، حيث نشروا تغريدات أكدوا فيها أن اللسان مرآة تعكس ما في القلب من حقائق.

ونشر كل من نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، تونجاي أوزكان، وعضو مجلس الحزب، أران أردم، نشرا فيديو تصريحات شاليك عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا لو ارتكبت المعارضة هذا الخطأ؟

وأوضح أوزكان أن السلطة الحاكمة ما كانت لتترك إجراء لم تتخذه بحق معارض إذا وقعت منه هذه الزلة، بينما أشار أردم إلى الانتقادات التي تعرض لها عضو حزب الشعب الجمهوري.