أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي عبد القدير سلفي، إن الرئيس رجب أردوغان، استنكر حملة دعم مرضى العصبون الحركي من الأطفال التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا أطلقوا حملة لمطالبة الحكومة بتخصيص قيمة جوائز اليانصيب الكبرى، التي لم يتم السحب عليها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 75 مليون ليرة، لتوفير العلاج لمرضى العصبون الحركي من الأطفال.

وفي مقاله الصادر اليوم بصحيفة حريت التركية، ذكر سلفي أن أردوغان علق على تلك الحملة بقوله “أي انحطاط هذا! يطلقون حملة على صحة الإنسان”.

وواصل سلفي سرد تعليق أردوغان على تلك الحملة عبر مقاله، قائلا: “أردوغان أشار إلى الحملة القائمة بشأن مرضى العصبون الحركي وعلق عليها بقوله إنهم يديرون حملة على صحة الإنسان. أي انحطاط هذا! ألا يعرفون مدى حساسيتنا بهذا الأمر؟ نفعل اللازم من أجل علاج مرضى العصبون الحركي وسنواصل تقديم اللازم. علينا أن نسرد هذه الحقائق في كل منصة، فهناك 11 مليون عضو مسجل بصفوف حزبنا. علينا أيضا حشدهم وسرد هذه الحقائق”.

يذكر أن جوائز اليانصيب الكبرى، التي لم يتم بيعها خلال يانصيب العام الجديد والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 75 مليون ليرة، تم نقلها إلى صندوق الأصول التابع للرئاسة، وتحتج المعارضة على كون الصندوق غير خاضع لمراقبة ديوان المحاسبات.

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