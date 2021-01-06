بانكوك (زمان التركية) – خيم الخوف على مواطن تايلاندي يدعى Naruenat Ketvangkoung بعدما عثر على حفاث -ثعبان- ضخم طوله ثلاثة أمتار ونصف داخل منزله الواقع بالعاصمة، بانكوك.

عقب عودته إلى المنزل، لاحظ المواطن التايلاندي انهيار سقف المطبخ وسقوط جزء كبير منه على الأرض ليلاحظ حينها اقتحام حفاث طوله ثلاثة أمتار ونصف غرفة الطعام والمطبخ.

ويظهر الشريط المصور الذي نشره المواطن التايلاندي إلحاق الحفاث أضرارا بالسقف وأجزاء كثيرة من المنزل.

هذا وقام المواطن باستدعاء الخبراء إلى المنزل للإمساك بالحفاث، وبعد محاولات طويلة، تمكن الخبراء في تايلاند من الإمساك بحفاث طوله ثلاثة أمتار ونصف وإعادته إلى الطبيعة مرة أخرى.