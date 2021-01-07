أنقرة (زمان التركية)- أعلن مستشار رئيس جامعة البوسفور البروفيسور الدكتور في جامعة البوسفور، ظفر يانال، استقالته من منصبه في الجامعة، اعتراضا على تعيين مسؤول سابق في حزب العدالة والتنمية في رئاسة الجامعة.

يانال أعلن عن استقالته عبر صفحته الشخصية على موقع “لينكد إن”. قال يانال في بيان استقالته: لقد بذلت جهداً لتقريب العلاقة بين جامعتنا وخريجينا وإثرائها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وخلال هذه الفترة، كان دعم المئات من خريجينا لعملنا قيماً للغاية. وأشكرهم بصدق. أنا ممتن لجميع زملائي، وخاصة أعضاء مجلس الإدارة، ولجنة الثقافة والفنون، ومركز التوظيف، ومكتب الخريجين وموظفي مكتب الاتصال المؤسسي، لمساهمتهم الهائلة التي جعلتني أجرب هذه العملية برمتها بكل فخر وإثارة. دعونا نواصل العمل بجد باسم الخير، باسم الجمال، حتى لا نرى جامعة أبوابها مكبلة الأيدي مرة أخرى.

كما نشر يانال تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: “لقد أعلنت أمس أنني استقلت من منصب مستشار رئيس الجامعة على لينكد إن. رغم الأعين الشريرة، سأستمر في التدريس والقراءة والكتابة والعمل بجدية أكبر بالطبع”.

يذكر أن الرئيس أردوغان عين بموجب مرسوم نشر السبت الماضي، مليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، رئيسا لجامعة البوسفور في إسطنبول.

وانتقد زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، تعيين أردوغان شخصاً أدار عدة مهام في حزب العدالة والتنمية وكان مرشحا سابقا في البرلمان، عميداً لجامعة، وفي تغريدة له على تويتر قال داود أوغلو: ” الجامعات ليست أمكنة بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية”.

وأكد أعضاء في هيئة التدريس بجامعة البوسفور، أن “بولو، هو أول رئيس جامعة يتم اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980”.

وأضافوا: “لا نقبل ذلك، لأنه ينتهك بوضوح الحرية الأكاديمية والاستقلالية العلمية وكذلك القيم الديمقراطية لجامعتنا”.

واعتقلت الشرطة 36 من المشاركين في الاحتجاجات الطلابية التي وقعت يوم الأحد، ضد تعيين مليح بولو.