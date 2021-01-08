الجزائر (زمان التركية) – تصدّرت خمسة مسلسلات تركية، قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر مشاهدة في المغرب خلال 2019، حسب ما جاء في التقرير السنوي لمؤسسة “ماروك متري”، المتخصصة بقياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية المغربية.

وجاء المسلسل التركي “فضيلة وبناتها”، بالمركز الثاني على قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، فيما حلّ المسلسل التركي “سامحيني” في المركز الرابع.

واحتل مسلسل “حب أعمى” المرتبة التاسعة، في حين جاء بالمركز العاشر مسلسل “فرصة ثانية”، كما كانت المرتبة الحادية عشر من نصيب مسلسل “لن أتخلى أبدا”. وتُذاع المسلسلات الخمسة على القناة الثانية.

وقالت وكالة ” الأناضول “، إنه خلال السنوات الأخيرة، أخذت المسلسلات التركية حيزا كبيرا من ساعات المشاهد المغربي، ويبقى أهمها على الإطلاق مسلسل “سامحيني”، المدبلج للهجة العامية والذي يُعرض منذ 2011، وأصبح مع الوقت جزء من يوميات المغاربة.

وبأكثر من 150 مسلسلًا حتى اليوم، تحتل تركيا المركز الثاني عالميًا، بعد الولايات المتحدة، في ترتيب الدول الأكثر تصديرًا للمسلسلات.

وحسب “الأناضول”، يتربع مسلسل “القرن العظيم” (حريم السلطان) على رأس المسلسلات التركية التي تم تصديرها لأكبر عدد من الدول، إذ شاهده أكثر من 500 مليون مشاهد في 70 دولة مختلفة حول العالم. واعتباراً من 2018، بلغ إجمالي إيراد تركيا من المسلسلات 500 مليون دولار.

وأكثر الأعمال الدرامية التي درّت ربحًا حتى الآن مسلسلات: “المال الأسود والعشق”، و”الشمال والجنوب”، و”القبضاي”، و”هكذا يمضي العمر”، و”سميتها فريحة”، و”الفضة”، و”ما ذنب فاطمة غُل”، و”أَزَل”، و”العشق الممنوع”، و”قيامة أرطغرل”، والعشق الأسود”، و”الحب المستحيل”.