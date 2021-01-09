إسطنبول (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي فاتح ألتايلي أن وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، يوجد حاليًا في مدينة إسطنبول، بعد نحو شهرين من اختفائه عن الأبصار.

في مقاله المنشور بصحيفة “خبر ترك” التركية يوم الجمعة، نقل ألتايلي عن مصادره الخاصة، التي لم تكشف عنها، أن صهر أردوغان قضى بعض الوقت مع والده في طرابزون شمال شرق تركيا، بعد استقالته المفاجئة من منصبه، ثم توجه إلى قطر ليقضي فيها أسبوعا.

وقال الصحفي المعروف، نقلا عن مصادره، إن ألبيراق يبحث عن مكان مناسب على الشطر الآسيوي من مضيق البوسفور في إسطنبول من أجل تأسيس شركة استشارية.

كما نقل الكاتب فاتح ألتايلي عن عضو في حزب العدالة والتنمية قوله إن صهر أردوغان لا يفكر في العودة إلى السياسة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه يخطط لتقديم خدمات استشارية للشركات الكبيرة والدولية.

ووجهت المعارضة لوزير المالية المستقيل بيرات ألبيرق طوال العامين الذين قضاهما في المنصب اتهامات له بالإضرار بالاقتصاد التركي، حيث ارتفع معدل التضخم وانهارت قيمة العملة المحلية.