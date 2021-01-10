أنقرة (زمان التركية) – فازت شركة جنكيز للكهرباء التي تصنفها المعارضة ضمن “العصابة الخماسية” المقربة من الرئيس التركي أردوغان بمناقصة الكهرباء الخاصة برئاسة الشؤون الدينية التركية مقابل نحو 4 ملايين ليرة.

وتشير المعلومات الواردة في نشرة المناقصات العامة إلى عقد الإدارة العامة للخدمات الإدارية التابعة لرئاسة الشؤون الدينية مناقصة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لشراء الطاقة الكهربائية لعام 2021.

وفازت بالمناقصة شركة جنكيز للكهرباء التابعة لمجموعة جنكيز هولدنج التي يملكها رجل الأعمال، محمد جنكيز، المقرب من أردوغان، بعدما تقدمت بعرض 3 ملايين و921 ألف ليرة، حيث تم توقيع الاتفاقية في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشارت صحيفة بيرجون إلى أن الشركة عينها فازت خلال الأشهر الماضية بمناقصة الطاقة الكهربائية الخاصة بالبرلمان، حيث توضح نشرة المناقصات العامة أن 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي شهد عقد رئاسة الإدارة والإنتاج بالبرلمان مناقصة لشراء الطاقة الكهربائية لعام 2021. وحصدت شركة جنكيز للكهرباء المناقصة التي تم توقيع اتفاقيتها في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقابل 12 مليون و932 ألف ليرة.

تجدر الإشارة إلى تولي شركة جنكيز للكهرباء مناقصات الكهرباء الخاصة بعشرات المؤسسات الحكومية من بينها عدد من الوزارات مقابل ملايين الليرات.

وفيما يلي طرح لقيمة المناقصات المبرمة بين بعض المؤسسات الحكومية وشركة جنكيز للكهرباء:

– وزارة المالية والخزانة: 9 مليون و889 ألف ليرة

– مديرية الأمن العام: 45 مليون ليرة

– رئاسة الصناعة والتكنولوجيا: 3 مليون و424 ألف ليرة.

ومجموعة جنكيز هولدنج تعد وفق تسمية المعارضة، واحدة من “العصابة الخماسية” التي تضم 5 شركات ضخمة تحصل على أغلب المناقصات الحكومية وهم “ليماك، جنكيز، كايلون، إم إن جي، كولن”. وجميع هذه الشركات مقربة من أردوغان.