أنقرة (زمان التركية) – أفادت محامية طلاب جامعة البسفور المعتقلين الجمعة عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية، أزجي أونالان، أن العديد منهم تعرضوا للتفتيش عراة.

وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت 22 طالبا أمس الأول خلال الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها جامعة البسفور، كما اعتقلت 14 طالبا آخرين من منازلهم.

ومن جانبها، ذكرت أونالان، محامية الطلاب الذين تم اقتيادهم إلى مديرية الأمن للحصول على إفادتهم، أن قوات الأمن بدأت في استجواب الطلاب المعتقلين أول أمس، غير أنها لم تلتق بعد بالطلاب المعتقلين.

وأضافت قائلة: “كنا قد تحدثنا بالأمس عن التهديد بالتفتيش عراة، ثم علمنا أنهم واجهوا التفتيش عراة. وسنطرح هذه الأمور أثناء استجواب موكلي”.

ويتظاهر طلاب جامعة البسفور في تركيا ضد القرار الرئاسي بتعيين ا.د مليح بولو رئيسا للجامعة، ويدعمهم أعضاء هيئة التدريس، ويرفض المعترضون تعيين رئيس للجامعة من خارجها ويعتبرون القرار هدفه وضع جامعة البسفور تحت سيطرة السلطة.