أنقرة (زمان التركية)- أقدم عمدة بلدية أوفاجيك بمحافظة تونجالي، على بيع 3 سيارات تابعة للبلدية بما فيهم السيارة الرسمية له من أجل حيوانات الشوارع.

عمدة البلدية مصطفى ساريجول، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي باع السيارات الثلاثة بـ170 ألف ليرة، بنى أكواخا في الشوارع لحماية حيوانات الشارع من البرد القارس.

وخلال تعليقه على تصرفه قال ساريجول إن الميزانية المخصصة لبلديته محدودة، مشيرا إلى أن البلدة بالأساس صغيرة، ويمكن التجول بلا سيارات، لذلك باعوا السيارات من أجل حيوانات الشوارع.

وأكد رئيس البلدية التي يبلغ عدد سكانها 3 آلاف شخص فقط، أن الحيوانات هي الأكثر تضررًا من انتشار الوباء وأشهر الشتاء.

وتابع: “لقد بنينا أكواخًا صغيرة بمساهمة محب الحيوانات إيشيك برفين وأصدقائه. نضع الكلاب الكبيرة في بعض بيوت الكلاب والقطط في البعض الآخر. بهذه الطريقة نحمي الحيوانات الضالة من البرد. نظرًا لأن ميزانية بلديتنا منخفضة، فسنطلب أيضًا دعمًا غذائيًا من محبي الحيوانات”.