أنقرة (زمان التركية)- قال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده مستعدة لمناقشة كافة القضايا مع اليونان، مشترطا مشاركة القبارصة الأتراك في أي قمة يحضرها القبارصة اليونانيين.

وأوضح جاويش أوغلو في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره القبرصي الشمالي في أنقرة، أنهم مستعدون لبدء محادثات استكشافية مع اليونان اعتبارًا من يناير الجاري، مشيرا إلى أن تركيا ستكون الدولة المضيفة، وستحدد أنقرة تاريخ اللقاء مع المسئولين في اليونان.

وأكد جاويش أوغلو أنه ليست لدى اليونان أي ذريعة لعدم استئناف المحادثات الاستكشافية بعد ما سحبت بلاده سفينة أوروتش رئيس من شرقي المتوسط.

وبخصوص الأزمة القبرصية، قال وزير الخارجية التركي: “يجب مناقشة المساواة في السيادة وتحقيق حل الدولتين في جزيرة قبرص”.

وشدد الوزير التركي على أنه إذا لم تحضر جمهورية شمال قبرص التركية مؤتمر شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، فلن نسمح لجنوب قبرص بالحضور.