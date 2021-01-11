أنقرة (زمان التركية)- بمناسبة يوم الصحفيين العاملين في تركيا، كشف تقرير لشبكة الاتصال المستقلة بي آي إيه (BİA) التركية، أنه خلال أشهر “أكتوبر ونوفمبر وديسمبر” أصبح هناك 187 صحفيًا عاطلا عن العمل.

وأوضح التقرير أنه خلال نفس الفترة تم اعتقال 8 صحفيين، كما تم حجب 485 خبرا على الإنترنت.

كما يشير التقرير الذي أعدته الباحثة المستقلة، سينام أيدينلي، وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول أوندارأوغلو، إلى أن 179 صحفياً واجهوا أحكاماً بالسجن، حكم على 33 صحفيا بالسجن 75 عاما وستة أشهر بتهمة “إهانة الرئيس”.

ويتابع التقرير: “حُكم على ستة من الصحفيين (وهم جان دوندار، عائشة دوغان، يلماز أوزديل وآخرون) بالسجن 52 عامًا و 6 أشهر و 25 يومًا”.

وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، تم حظر الوصول إلى 485 رابطًا إخباريًا على الأقل حول قضايا مثل الفساد والمحسوبية والمخالفات وتهريب المخدرات والاعتداء الجنسي والتوظيف.

وخلال نفس الفترة، بلغ المبلغ الإجمالي للغرامات المفروضة على قنوات التلفزيون 6 ملايين 419 ألف 413 ليرة تركية. كما تم تغريم راديو “هارمان” مرتين لتعليق البرنامج وغرامة إدارية 2000 ليرة تركية.

ووفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي، جاءت تركيا في المركز الـ 154 ضمن 180 دولة في عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 99 في عام 2002.

تكشف هذه الإحصائيات تراجع تركيا 55 درجة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

ورغم ذلك قال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، بمناسبة يوم الصحفيين العاملين في تركيا الموافق العاشر من يناير، إن حرية الإعلام تقدمت بشكل لافت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض، كشف في تقرير له أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم.