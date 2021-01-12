أنقرة (زمان التركية)- رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى تعويض ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتش دار أوغلو، يطالبه فيها بتعويض قدره مليون ليرة تركية.

دعوى التعويض رفعها أردوغان على كيليتشدار أوغلو بعد وصف الأخير للأول بـ”الرئيس المزعوم”.

كما قدم أردوغان شكوى جنائية ضد كيليتشدار أوغلو إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بتهمة “إهانة الرئيس”.

وقال محامي أردوغان، حسين أيدين، في بيان مكتوب، إنه تم انتهاك شرف وكرامة الرئيس المحترم، وبالتالي تم رفع دعوى تعويض عن أضرار بقيمة مليون ليرة تركية ضد كمال كيليتش دار أوغلو في محكمة أنقرة المدنية الابتدائية على أساس أن حقوق الرئيس تضررت بشدة .

وأضاف أيدين، أنه أيضا تم رفع شكوى جنائية ضد كمال كيلتشدار أوغلو إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس، لأن التصريحات المعنية تحتوي على عناصر من إهانة رئيس جمهورية تركيا ولا تدخل في نطاق المسؤولية التشريعية.

يذكر أن كيليتشدار أوغلو في معرض هجومه على أردوغان لتضييقه على وسائل الإعلام بالبلاد، قال يوم الأحد الماضي: “ما هو شكل وسائل الإعلام التي يريدون صنعها؟ ففي عام 2020 في تركيا، يستهدف مباشرة رئيس الدولة المزعوم(في إشارة لأردوغان) جريدة! وإذا دعا قائلًا: أنا لا أقرأ هذه الصحيفة، وأنتم لا تشتروها ولا تقرأوها!.. فلتفكروا حينها في أن هناك ضغطًا ووصاية على وسائل الإعلام”.